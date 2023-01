Rod Stewart confiesa que a uno de sus hijos le gusta vestirse de mujer

El cantante Rod Stewart -padre de ocho hijos con cinco mujeres diferentes- no tiene ningún reparo en reconocer que su hijo pequeño, Aiden (5), está atravesando una fase en la que lo que más le gusta hacer es ponerse la ropa de su madre, Penny Lancaster, para disfrazarse de mujer.

"El pequeño... no sé qué hará él cuando sea mayor. Por ahora le gusta vestirse de mujer. Así que no sabemos qué se le pasa por la cabeza. Siempre se viste de Mary Poppins. Con un poco de suerte será algo que se le olvide cuando crezca", confesó en una entrevista a The Interview People.

Publicidad

Sin embargo, al legendario roquero tampoco le quita el sueño la idea de que Aiden continúe con su afición a vestirse de mujer cuando sea mayor porque él siempre apoyará a sus hijos independientemente de cuál sea su identidad de género o su orientación sexual.

"Si al final resulta que es homosexual, a mí no me importaría. Lo importante es que sea feliz", añadió.

El futuro de su otro hijo con Penny, Alastair (10), sí le está dando más quebraderos de cabeza al intérprete, ya que por el momento su mujer y él no se han puesto de acuerdo sobre si debería dedicarse al fútbol, como le gustaría a Rod, o si por el contrario debería centrar sus esfuerzos en convertirse en nadador olímpico.

Durante su actuación del fin de semana en el Caesars Palace de Las Vegas, el roquero explicó al público que se sentía tremendamente orgulloso de Alastair porque había marcado un gol en su último partido.

Publicidad

"Pero también es un gran nadador. A su madre le encanta nadar y quiere que se convierta en un campeón", reconoció el intérprete.

Por: Bang Showbiz

Publicidad