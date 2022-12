El hijo de Rod Stewart es arrestado tras subirse a una cinta transportadora de maletas

Sean Stewart, hijo del músico británico Rod Stewart, fue detenido por la policía en el Aeropuerto Internacional de Miami después de subirse a una cinta transportadora de maletas y adentrarse en la zona de carga, que es área restringida.

El joven de 34 años no pudo llegar al evento solidario en Haití al que se dirigía al ser trasladado por la policía a la cárcel de Miami Dade, donde fue acusado de entrar ilegalmente en una zona de acceso restringido, aunque al día siguiente, después de que su familia pagara una fianza, fue puesto en libertad.

Según publica el periódico The Sun, no se cree que Sean, quien vive en Los Ángeles, estuviera bajo la influencia de las drogas o el alcohol durante el incidente.

La noticia llega días después de que Penny Lancaster, madrastra de Sean, anunciara que el joven, junto a su hermana Kimberly y su madre Alana Stewart -primera mujer de Rod-, así como su hijo Ashley, fruto de su matrimonio con George Hamilton, protagonizarán un reality en E!

En el programa aparecerá Hamilton como estrella invitada aunque ningún otro miembro familiar.

"Lo siento mucho si os he decepcionado pero absolutamente no... Eso no va a pasar. No estarán [en el reality] todos los hijos de Rod, solo su primera mujer Alana, que estuvo casada con George Hamilton y con el que tuvo a su hijo Ashley, y los otros dos hijos que comparte con Rod, Kimberly y Sean. Y eso es todo", reveló Penny al programa de televisión "Loose Women".

