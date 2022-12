Robert Downey Jr. se prepara para el nacimiento de su hija

Después de educar a dos hijos varones, no es de extrañar que el actor Robert Downey Jr. sienta un poco de vértigo ante la llegada al mundo de su primera hija, que nacerá el próximo mes de noviembre y que sin duda consolidará el feliz matrimonio del intérprete con la productora Susan Levin.

A pesar del nerviosismo derivado de su inexperiencia a la hora de lidiar con una niña pequeña, el astro del cine espera con impaciencia el feliz acontecimiento y por eso se está preparando a través de maratonianas jornadas de compras con las que hace acopio de todos los artículos necesarios para su bebé.

"No tengo mucho tiempo para ir a comprar aún pero, cada vez que puedo hacerlo, ir de compras se convierte en una tormenta de regalos", confesó el actor en su visita a la Comic-Con de San Diego (California).

La llegada de un nuevo miembro a su prole convertirá a Robert en padre de familia numerosa, compuesta por su primogénito Indio (20) -fruto de su relación con su exmujer Deborah Falconer- y Exton (2), el primer hijo de su idílica unión junto a su actual esposa.

Por el momento, Robert trata de aliviar la ansiedad que siente estos días recopilando toda la información posible antes del nacimiento de la pequeña, útiles consejos que sin duda se sumarán a la experiencia que ha adquirido en sus anteriores aventuras paternales.

"Nunca he tenido una niña, así que no sé cómo prepararme. He estado preguntando a amigos que han tenido niñas y, después de haberles escuchado y de recibir sus consejos, intentaré poner en práctica lo que me han enseñado", revelaba el intérprete al portal de noticias E! News.