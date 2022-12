Robert Downey Jr. cree que los fans de Marvel son 'muy buenos' para su ego

El actor Robert Downey Jr., quien interpreta a Iron Man en la película 'Los Vengadores: La era de Ultrón', despertó gran expectación ayer martes en el estreno de la cinta en Londres, donde cientos de fans gritaban sin descanso su nombre al tiempo que le piropeaban y regalaban buenas palabras; algo que al actor no pareció incomodarle en absoluto.

"[Que me adulen] es muy bueno para mi ego porque soy muy introvertido. Pero mira, todo lo que importa es que hemos hecho una mejor película esta vez. No sabía que pudiéramos superarnos, los fans no quedarán decepcionados", reveló el actor a la agencia de noticias BANG Showbiz.

A pesar de estar encantado con el resultado del filme, Downey (50 años) cree que ha llegado el momento de "ceder el testigo" a sus compañeros más jóvenes.

"Es cuestión de tiempo que ceda el testigo [a otros Vengadores]. Ya arde en mis manos", afirmó.

La película es una continuación de 'Los Vengadores' y contó con el mismo director, Joss Whedon, lo que les metió presión para que la calidad no decayera.

"Nos pusimos encima mucha presión para intentar hacer una película igual o mejor que la primera, y creo que es mejor que la primera", aseguró Downey.

Por: Bang Showbiz

