Robbie Williams tacha de 'aburridas' a los nuevos cantantes por no drogarse

El cantante Robbie Williams (43) no ha dudado en reivindicar abiertamente el controvertido legado que, en la cultura popular de los años 90, dejó toda esa nueva ola de artistas británicos que no paraban de acaparar titulares a base de escándalos, rivalidades y, sobre todo, un estilo de vida desenfrenado y transgresor que, entre otras cosas, les llevaba a consumir estupefacientes con demasiada frecuencia.

"Los artistas de ahora son aburridos, la verdad, creo que nuestra generación era completamente diferente en ese sentido. No nos importaba decir palabrotas en público, criticarnos entre nosotros y ser provocadores para resultar interesantes. No creo que la gente de hoy en día haga eso, pero en nuestra época se esperaba que los músicos estuvieran todo el día borrachos y se pasaran todo el tiempo esnifando cocaína", confesó el artista sobre la supuesta corrección política que dominaría en la actualidad la escena musical.

Publicidad

Subastan sombrilla que usó Britney Spears para golpear a paparazzi hace diez años

"La gente de ahora ya no hace esas cosas, y no deja de parecerme jodi**mente extraño. Aunque es verdad que si lo hicieran a día de hoy, resultaría algo triste por su parte. Creo que depende del tipo de drogas que estén de moda en cada momento. ¿Qué es lo que se lleva ahora? ¿La ketamina? ¿O es que estoy algo obsoleto ya?", añadió para justificar su cruzada ante el perfil más discreto que a su juicio mantienen los nuevos nombres de la música comercial.

Además de recordar algunos de los mediáticos rifirrafes que mantuvo con otro artista inglés que -todo hay que decirlo -ha resultado ser mucho más polémico y problemático que el propio Robbie, el ex Oasis Liam Gallagher, el que fuera considerado el 'chico malo' de Take That asegura también que su objetivo como artista sigue siendo el de resultar provocador y "entretenido", a pesar de que su adicción al alcohol y las drogas ya es cosa del pasado.

"Me gusta entretener, de siempre. Es verdad que mis habilidades y mi creatividad son limitadas, por lo que reconozco que, con la perspectiva que da el paso del tiempo, hay cosas que no debería haber dicho nunca. Pero soy así de espontáneo, solo trato de ser tan divertido como pueda", aseguró en la misma conversación, antes de lanzar un último dardo a los intérpretes tan "neutros" que a su juicio dominan actualmente la industria discográfica.

Publicidad

Brad Pitt es obligado a ingresar a centro de rehabilitación por drogas y alcohol

"También tengo que decir que con la cantidad de cantantes de ph neutro tan soporíferos que hay por ahí ahora, no resulta nada difícil destacarse ante los demás", sentenció.

Publicidad

Por: Bang Showbiz