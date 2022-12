Robbie Williams abandona la música para ser mecánico

El cantante Robbie Williams -padre de Theodora (2) y Charlton (6 semanas) junto a su mujer Ayda Field- ha anunciado que dejará de lado su carrera musical para buscar un "buen trabajo" porque se ha cansado de ser una estrella tras 25 años sobre los escenarios.

"Para ser sincero con vosotros, me estoy aburriendo de ser una estrella del pop. He sido muy, muy afortunado, he tenido una carrera increíble, pero quiero hacer otra cosa", reveló Robbie a través de su canal de YouTube.

El intérprete lanzó la semana pasada su undécimo álbum de estudio, 'Under the Radar Volume 1', a través de su página web, lo que le ha impedido competir en las listas de éxitos con su antigua banda Take That, que alcanzó el número uno en Reino Unido con su sencillo 'III' casi al mismo tiempo.

A pesar de haber vendido ya 140.000 copias de este nuevo álbum, Robbie está decidido a abandonar la industria musical para mudarse a Alemania y buscar un nuevo trabajo, ya que cree que la vida de artista no es la más apropiada para un padre de familia.

"Te quiero Alemania, siempre lo hice y siempre lo haré. Quiero hacer algo diferente que suponga vivir contigo y en ti. Por primera vez en mi vida quiero un trabajo, un buen trabajo. Ahora que soy padre creo que es lo que debo hacer", añadió.

El cantante llegó incluso a plantearse la posibilidad de convertirse en jugador profesional de fútbol, si bien finalmente se ha decantado por la mecánica.

"He estado pensando en varias opciones de trabajo y pensé que ser jugador de fútbol en Alemania podría ser una de ellas, pero me di cuenta de que soy demasiado mayor. Y entonces me dije a mí mismo: '¡Alemania tiene magníficos coches!'. Así que dadme en un toque", señaló.