Rita Ora intenta recuperar la amistad de Calvin Harris

La cantante Rita Ora quiere volver a recuperar la amistad de su exnovio el DJ Calvin Harris y ya de paso las canciones que él compuso para ella, por eso la artista ha enviado una carta al pinchadiscos en la que busca pactar una tregua y también pedirle que le permita cantar los temas que él le escribió cuando aún eran pareja.

"Rita está desesperada por volver a ser amiga de Calvin y así poder interpretar sus canciones de nuevo. Lo que pasó ha retrasado la campaña de promoción de su nuevo disco y ahora Rita está intentando reparar el daño causado", señaló una fuente al diario Daily Star.

En la carta, que la propia Rita ha escrito a mano, felicita a Calvin por el éxito de su tema 'Blame', con el que ha encabezado las listas de ventas británicas, un halago que espera ayude a suavizar las tensiones entre ambos.

El pasado mes de agosto Calvin impidió a Rita, en el último momento, interpretar su éxito 'I Will Never Let You Down' durante la ceremonia de los Teen Choice Awards, algo que sentó como un jarro de agua fría a la cantante británica.

"Él escribió y produjo la canción, así que él es quien tiene que dar su consentimiento para que la pueda cantar y no lo hizo en los Teen Choice Awards. Podría habérmelo comunicado un par de semanas antes. Eso habría estado bien", señalaba en el programa de radio 'On Air with Ryan Seacrest'.

Tras las declaraciones de su expareja Calvin no dudó en acudir a Twitter para defenderse.

"Solo conocéis una parte de la historia de los Teen Choice Awards porque yo no voy por ahí hablando de mi vida privada, pero tengo una maldita buena razón".

Por: Bang Showbiz