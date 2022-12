Rita Ora incorpora el látigo a su vida sexual

La extravagante Rita Ora está convencida de que su papel en la película 'Cincuenta sombras de Grey' -la versión cinematográfica de la famosa novela erótica- le viene como anillo al dedo para hacer su desembarco en la industria de Hollywood, ya que se identifica plenamente con algunas de las controvertidas prácticas sexuales que aparecen en la que ya es una de las cintas más esperadas del año.

"Es cierto que me gusta jugar con el látigo cuando estoy en el dormitorio y que siento interés por algunas de las cosas que ofrece el bondage [práctica sexual que se caracteriza por el uso de cuerdas y cinturones]. Por eso creo que 'Cincuenta sombras' es la historia perfecta para mí, además de porque el libro me encantó. Me gusta disfrutar de aquellas experiencias que son desconocidas para mí, y sí, también un poco de dolor, no demasiado", confesó la cantante durante una entrevista en el programa radiofónico 'The Breakfast Club', en la emisora estadounidense Power 105.1 FM.

Sin embargo, la estrella británica establece el límite de lo que está dispuesta a compartir sobre su vida privada en aquellos aspectos que implican a otras personas, sobre todo cuando salen a relucir los rumores de que podría haber mantenido un romance secreto con su mentor Jay Z, dueño de su sello discográfico y marido de la exuberante Beyoncé.

"No te atrevas a volver a faltar al respeto a Beyoncé de esa manera. A estas alturas, deberías saber dónde te metes cuando haces ese tipo de comentarios. Me parece muy irrespetuoso sacar este tema y espero que no se te ocurra volver a hablar de ello", reprendió al presentador del espacio por cuestionar la naturaleza de su relación profesional con el rapero.

La irreverente artista disfruta en la actualidad de un sólido romance con el productor y DJ escocés Calvin Harris, por lo que prefiere dejar de lado su pasado sentimental y centrarse en cultivar el idílico noviazgo que mantiene hoy en día con el exitoso artista.

De hecho, Rita asegura que tiene planeado disfrutar de unas relajantes vacaciones en compañía de su novio tan pronto como se lo permitan sus compromisos profesionales, ya que considera que tanto ella como Calvin están más que "preparados" para volver a viajar juntos.

"Creo que [Calvin] está listo para que hagamos una escapada juntos. Hace mucho que no viajo únicamente con él y creo que ya es hora de hacerlo. Quiero tranquilizarme un poco y dedicarle mi tiempo de forma exclusiva ", concluyó.