Ricky Martin quiere casarse

El cantante Ricky Martin, que rompió su relación con el empresario Carlos González Abella en enero de 2014, sueña con pasar por el altar el día que conozca al hombre de sus sueños, aunque por el momento se conforma con seguir conociendo a solteros "muy atractivos".

"Para mí ese papel es muy importante. Y también me gusta el romanticismo que representa. Ahora estoy soltero por primera vez en siete años. Estoy conociendo gente, estoy bien. He conocido hombres muy atractivos. Me gusta mantener una conversación, mirar a los ojos de una persona y descubrir cómo es su sentido del humor. No digo que necesito que sea un adonis, pero sí que haya una conexión", explicó el portorriqueño al periódico The Sun.

Ricky es muy cuidadoso a la hora de seleccionar qué novios potenciales les presenta a sus gemelos Valentino y Matteo (6), que nacieron mediante una gestación subrogada en 2008.

"Tengo dos niños y no puedo traer un hombre nuevo a casa cada día", apuntó.

Quien sí mantiene un contacto frecuente con los hijos de Ricky es su expareja, con quien mantiene una buena relación tras superar la tensión que se estableció entre ambos tras el final de su noviazgo.

"Carlos viene a ver a los niños. No nos hablamos durante un año entero, pero ahora somos amigos. Intento que mi vida sea lo más civilizada posible, es lo que debo hacer por el bien de mis niños. El primer año como padre soltero fue una locura. Las ojeras me llegaban hasta las rodillas, pero fue el año más bonito de mi vida", reveló.

Los próximos planes del cantante a nivel personal pasan por ampliar su familia en algún momento del próximo año.

"No he hecho más que empezar. Quiero una familia más grande. Ya veremos qué ocurre el año que viene. Estoy explorando la idea de adoptar, aunque en algunos países es bastante complicado si eres un hombre soltero, por no decir imposible. Aunque merece la pena intentarlo", concluyó.