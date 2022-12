Ricky Martin pasa las noches en vela

El astro de la música está teniendo muchos problemas a la hora de desconectar de sus pensamientos y relajarse hasta caer en un profundo sueño. Así lo ha reconocido el propio intérprete a través de su popular cuenta de Twitter, el único medio a su alcance para entretenerse en las largas horas de vigilia y para desahogarse ante sus seguidores sobre el "insomnio continuo" que Ricky lleva padeciendo en los últimos días.

"¡Tengo insomnio! No puedo dormir y eso que me he preparado una infusión de camomila para conciliar el sueño", compartió el extrovertido vocalista con la legión de fans que siguen sus pasos en las redes sociales, quienes no contribuyeron precisamente a mantener distraído al cantante con sus referencias constantes a sus próximos conciertos.

"Que tengas buenas noches, Ricky, y que sepas que me he comprado un billete de avión a Adelaida [una de las paradas de su periplo australiano] solo para verte actuar por primera vez. ¡Qué ganas!", le dirigió una internauta sin pensar que su comentario podría incrementar la presión que vive todo artista antes de subir a un escenario.

Aunque la gran expectación que genera cada movimiento de Ricky Martin en internet podría dar que pensar que su figura pública goza del favor de toda la opinión pública, el astro del pop se metió recientemente en problemas con buena parte de sus seguidores en Venezuela, ya que aprovechó la publicación de un vídeo en el que Nicolás Maduro, presidente del país, confundía la bandera de Cuba con la de Puerto Rico para mofarse abiertamente de la confusión. Pocas horas después, se descubrió que el supuesto error de Maduro correspondía en realidad a una manipulación en el montaje perpetrada por un opositor al régimen chavista, lo que ahora ha dado cancha abierta a algunos medios de comunicación venezolanos para atacar al cantante.

"Ricky Martin ha tratado de ridiculizar al presidente [Maduro] haciendo uso de una burda manipulación. Maduro afirmó claramente que soñaba con ver una república independiente en Puerto Rico, libre y digna, señalando claramente a la bandera", rezan las líneas publicadas por la oficina de información del gobierno venezolano, el llamado Sistema Bolivariano de Comunicación que quizá también tenga algo que ver con el insomnio que sufre Ricky.