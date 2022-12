Ricky Martin nunca se sintió 'diferente' de pequeño

El cantante Ricky Martin nunca tuvo la sensación de ser "diferente" del resto de niños durante su infancia, a pesar de que entonces ya era una estrella en toda Latinoamérica gracias a su participación en el grupo infantil Menudos, y atribuye esa "normalidad" al apoyo y al esfuerzo de su familia.

"Nunca noté que fuera distinto y eso me ayudó a superar los reveses que la vida me puso cuando empecé a crecer y tuve que ganarme a un nuevo público. La educación que me dieron me ayudó a saber que tenía que seguir preparándome si quería mantenerme en esta carrera", confiesa el portorriqueño al periódico mexicano El Universal.

Publicidad

Ahora Ricky ha comenzado a notar que su hijo Matteo (6) da señales de poseer el mismo talento para la música que él. Pero lejos de intentar disuadirle de que no se dedique a una industria tan dura, el intérprete ha decidido que apoyará tanto a Matteo como a su gemelo Valentino independientemente de lo que decidan hacer con su futuro.

"Algo de eso tiene Matteo. Aún es muy pequeño, pero ya hace cosas. Yo creo que él es el que se inclinará por ser artista. Pero de todas maneras, no importa a lo que se dediquen, yo les apoyaré".