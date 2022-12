Ricky Martin no habla sobre la sexualidad de Ian Thorpe

Desde que hiciera pública su homosexualidad, el cantante Ricky Martin ha abogado por una política de transparencia en su vida privada encaminada a luchar contra la homofobia a través de la normalización, una actitud que le ha llevado a animar a otros personajes famosos a seguir su ejemplo.

De esta manera, no es de extrañar que Ricky se sienta inmensamente complacido por la decisión del nadador Ian Thorpe de haber confesado este domingo públicamente que "no es heterosexual" durante una entrevista televisiva, un acto de valentía que ha emocionado al artista pese a que prefiere no pronunciarse acerca de las especulaciones que apuntaban a que él podría haber sido la inspiración y el ejemplo que Thorpe necesitaba para afrontar un momento tan delicado.

Publicidad

"Me alegro inmensamente de que por fin pueda hablar de su felicidad, y eso es todo lo que me gustaría comentar acerca del tema", declaró el ídolo latino durante un acto promocional del concurso australiano 'La Voz' en Melbourne.

La discreta actitud que el artista portorriqueño trata de mantener en esta situación no le impidió utilizar el altavoz que le proporcionan las redes sociales el pasado fin de semana para felicitar a Thorpe tras la emisión de su entrevista.

"Felicidades Ian Thorpe, eres un hombre realmente valiente. ¡Me alegro mucho por ti! Millones de personas aprecian lo que has hecho. ¡Estoy orgulloso de ti! Amor propio", escribió Ricky en su perfil de Twitter.