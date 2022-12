Ricky Martin levanta pasiones en Australia

El artista boricua logró poner en pie a todo el público congregado en el estadio ANZ de Sídney con su actuación en la final de la liga nacional de rugby australiano (National Rugby League), donde Ricky Martin desplegó todo su arsenal de éxitos y de efectos especiales para animar a los asistentes junto a la cantante Jessica Mauboy.

"¡Muchas gracias OZ [Australia]! Me encantó actuar en la final de la liga de rugby con Jessica Mauboy", escribió en su cuenta de Twitter para celebrar el éxito de su puesta en escena, un mensaje que rápidamente obtuvo la respuesta de sus fans, orgullosos del gran espectáculo ofrecido por su ídolo en uno de los eventos deportivos más mediáticos y populares de Australia.

"¡El mejor espectáculo de entretenimiento que ha habido en la NRL [National Rugby League] en muchos años! Geniales Ricky y Jessica", comentó un usuario de la citada red social en el perfil del cantante. "Espero que hayas disfrutado del trabajo bien hecho. Ahora es tiempo para descansar y preparar tu próximo concierto en Australia", le aconsejó una seguidora deseosa de verle de nuevo en directo.

La buena sintonía entre Ricky Martin y su público australiano se ha hecho también evidente en los primeros conciertos de la gira que el cantante acaba de emprender por todo el país, afianzando todavía más el estrecho vínculo que Ricky mantiene con el archipiélago desde su exitosa participación en la edición local de 'La Voz'.

"Me han acogido tan bien en los meses que llevo [en Australia], que no me importaría quedarme en Sídney todo el tiempo que fuera necesario. La verdad es que me han dado un gran cariño en todo este tiempo. Nunca lo voy a olvidar", aseguraba el intérprete a la revista People en Español.

Por: Bang Showbiz