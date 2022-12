Ricky Martin dejará que sus hijos se hagan tatuajes

Aunque aún queda mucho tiempo antes de que sus hijos entren en la rebelde fase de la adolescencia, el cantante Ricky Martin ya tiene claro cuál será su política parental si en un futuro sus mellizos Matteo y Valentino, de seis años, decidieran tatuarse.

"A mí me parecería perfecto, yo no tengo líos con ese tipo de cosas. Pero siempre y cuando tenga sentido, claro. Tampoco es cuestión de que se tatúen un Piolín", aseguró el portorriqueño en una entrevista radiofónica para el programa 'Íntimo' de la emisora Univisión, donde también desgranó el significado religioso de alguno de sus propios tatuajes: "En el brazo derecho, por la parte de afuera tengo el Padre Nuestro en arameo, que era la lengua materna de Jesucristo. Por la parte de adentro llevo un mantra en sánscrito, muy poderoso para romper los obstáculos".

Sin embargo, en lo que respecta a la educación de sus pequeños, el artista prefiere vivir concentrándose en el día a día para disfrutar las distintas fases de su crecimiento. De hecho, pese a ser una de las estrellas de la industria musical con una mayor presencia en las redes sociales, Ricky ya ha comenzado a tener que pedir ayuda a Matteo o Valentino a la hora de desentrañar los misterios de las aplicaciones web más novedosas.

"Ahora mismo tienen 6 años, y como todos los niños de esa edad son muy curiosos y tienen un montón de preguntas. Están muy metidos en la tecnología ¡parece que nacen con un iPad bajo el brazo! Yo ya he tenido que empezar a preguntarles qué tengo que hacer para llegar a tal o cual cuenta en internet. Son muy activos y no le tienen miedo a nada. Me siento bendecido por la familia que tengo", concluyó.