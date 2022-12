Ricky Martin: 'Creo que mis hijos se dedicarán a la música'

" A mis hijos les apasiona la música y eso es algo contra lo que no se puede luchar. En Navidad su abuela les regaló a cada uno una guitarra española y están obsesionados, se ve que les encanta. Aún es pronto para saber si se dedicarán a ello en el futuro, pero a mí me gustaría mucho", confesó el intérprete a la revista Latina.

La gran devoción que muestran sus pequeños hacia la música es motivo de entusiasmo para Ricky , aunque si sus hijos tan solo decidieran explotar sus dotes artísticas como una simple afición y no de manera profesional, también se sentiría satisfecho.

"Si finalmente no son músicos, sino abogados, y luego se dedican a escuchar o componer música para desconectar del mundo, también me parecería bien. Yo les voy a apoyar siempre y hagan lo que hagan porque lo que más me importa en la vida es que los dos sean felices ", apuntó el cantante al mismo medio.

De hecho, el bienestar de sus dos hijos es la mayor de sus prioridades, por lo que el artista no duda en anteponer su educación y su cuidado a cualquiera de sus compromisos profesionales y, sobre todo, no duda en llevar a cabo aquellas técnicas que le ayuden a desempeñar de la mejor forma posible sus labores como padre.

"Creo que todo padre trata de mostrar a sus hijos que les quiere. En mi caso, siempre trato de mejorar como padre y como persona y para ello tengo varias técnicas que me ayudan a conseguirlo. Por ejemplo, cuando tengo un momento para mí intento meditar. Me ayuda a centrarme en lo que tengo que hacer y a olvidarme de cualquier distracción. Aunque solo sean cinco minutos por la mañana, me sirve para relajarme y para ser el padre que quiero y debo ser con mis hijos", escribía Ricky Martin en su web Piccolo Universe.

