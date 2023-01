Revelan por qué no dejaron entrar a Paul McCartney a la fiesta de los Grammy

El músico Paul McCartney trató de continuar la celebración tras los premios Grammy junto a su mujer Nancy Shevell, el batería de Foo Fighters Taylor Hawkins y el cantante Beck en una fiesta privada organizada por el rapero Tyga en el local The Argyle, en Hollywood, pero se encontró con que no les dejaron entrar.

Tras conocerse el incidente, Tyga ha recurrido a Twitter para excusarse por el desaire a McCartney, insistiendo en que hubiera sido un honor contar con él en su fiesta.

"¿Por qué negaría yo la entrada a Paul McCartney? Parad. Es una leyenda... Yo no controlo la puerta. No sabía que el señor McCartney estaba ahí. Simplemente actué y me fui", tuiteó.

Los intentos del ex Beatle y sus acompañantes por entrar fueron recogidos en un vídeo del portal TMZ donde se ve al británico -quien ha ganado más de veinte Grammys- comentándole a los guardias de seguridad: "¿Cómo de famosos tenemos que ser? Necesitamos otro éxito, chicos. Necesitamos otro éxito".

McCartney sin embargo no dejó que este contratiempo arruinara su noche, marchándose de inmediato a la fiesta organizada por la discográfica Republic Records en el Hyde Sunset Kitchen & Cocktail.

Por: Bang Showbiz