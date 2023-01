Revelan el estado de salud de Yoko Ono tras ser hospitalizada

La cantante y artista japonesa Yoko Ono, viuda de John Lennon, se encuentra en buen estado de salud y se recupera en su domicilio en Nueva York tras haber permanecido hospitalizada unas horas con síntomas de gripe, informó este sábado su hijo.

"Está en casa y realiza sus actividades habituales", escribió Sean Lennon en la red social Twitter.

Yoko Ono, de 83 años, retornó a su departamento en Nueva York un día después de haber ingresado a un hospital cercano por consejo médico, dijo el hijo de la artista asiática y de John Lennon.

"Se trató finalmente tan solo de una gripe. Tal vez yo mismo me vacune contra la gripe", comentó.

Tras la hospitalización de Yoko Ono el viernes, Sean Lennon, que también es músico y ha trabajado junto a su madre y el grupo pop japonés Cibo Matto, había desmentido informaciones según las cuales la viuda del Beatle Lennon había sufrido un ataque.

"El único ataque que @yokoono ha sufrido es un Ataque de Genio ! :-) Está realmente bien. Gracias a todos por sus deseos de recuperación", escribió en Twitter.

Yoko Ono continúa viviendo en el Dakota Building, célebre edificio cercano a Central Park frente al cual el desequilibrado Mark David Chapman mató a John Lennon en 1980.

Yoko Ono publicó la semana pasada el álbum "Yes, I'm a Witch Too" ("Sí, yo también soy una bruja") en el que interpreta temas junto a los roqueros alternativos de Death Cab for Cutie, el músico electrónico Moby y su hijo Sean Lennon.

El año pasado ofreció dos recitales con su Plastic Ono Band en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Por: AFP