Reino Unido le vuelve a prohibir la entrada a Mike Tyson

El excampeón mundial de los pesos pesados no ha tenido más remedio que suspender definitivamente las funciones de su espectáculo 'Mike Tyson: Undisputed Truth' -monólogo autobiográfico que repasa tanto su vida personal como profesional- que tenía previstas en el Reino Unido, ya que la ley de inmigración británica impide la entrada al país a cualquier persona que haya sido condenada a más de cuatro años de prisión. En el caso de Mike Tyson, fueron seis los años que se le aplicaron en la sentencia por violar a una adolescente en 1992, aunque realmente solo cumplió en prisión la mitad de la pena.

"Sintiéndolo mucho, tengo que comunicar que mi gira por el Reino Unido ha sido cancelada. Debido a las leyes de inmigración, no cumplo con los requisitos para entrar en el país, pero estoy tratando de revertir esta situación por todas las vías legales posibles. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que me han brindado mis fans británicos, siempre he considerado que este país es mi segunda casa, así que me rompe el corazón verme en estas circunstancias", declaró el exboxeador en un comunicado oficial.

El polémico exdeportista, famoso entre otros episodios por arrancar parcialmente la oreja a su contrincante Evander Holyfield durante un combate, también aprovechó su mensaje a los medios para disculparse ante aquellos seguidores que ya tenían compradas sus entradas para verle en directo, dejando claro que tiene intención de compensarles por tan inesperada decepción.

"Espero que pueda volver a ser admitido en el Reino Unido, un país del que tan solo guardo buenos recuerdos. Por el momento, quiero pedir mis más sinceras disculpas a los fans que ya habían comprado las entradas para mi espectáculo. Nada de lo que ha sucedido depende de mí y no está en mi mano cambiar la situación. Tenía mucha ilusión por encontrarme con vosotros, y espero que me den esa oportunidad en el futuro", declaró el exboxeador.

Esta es la segunda vez que Mike Tyson ve cómo las autoridades británicas le niegan la entrada en el país, ya que el pasado mes de diciembre tuvo que cancelar la gira de presentación de su libro autobiográfico y trasladar el evento a la cercana ciudad de París con solo unos pocos días de antelación.

CON BANG SHOWBIZ