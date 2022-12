Reese Witherspoon: 'Sofía Vergara me hacía sentirme muy pequeña'

Trabajar mano a mano con Sofía Vergara, una de las mujeres más atractivas de la pequeña pantalla, no resulta tarea fácil ni siquiera para una estrella de cine de la talla de Reese Witherspoon, que no pudo evitar sentirse "muy pequeña" al comparar su propio aspecto con el de la explosiva colombiana durante el rodaje de su próxima película, cuyo nombre aún se desconoce.

"[Sofía] usaba ropa muy apretada y atractiva. Estaba impresionante. Me hacía sentirme pequeña", explicó divertida Reese a E! News.

El pequeño revés para la autoestima de la intérprete que supuso pasar largas horas al lado de Sofía en el set de rodaje no afectó a la buena impresión que esta le causó gracias a su desparpajo y su sentido del humor.

"Es maravillosa. Sofía es una de las mejores personas que he conocido en toda mi vida, trabajando con ella literalmente no podía parar de reír", añadió la actriz, que no repara en halagos hacia su compañera de reparto: "La gente la va a adorar en esta película: es guapa, graciosa e inteligente".

Pero la estrecha amistad que las dos actrices forjaron durante su estancia en Nueva Orleans (Estados Unidos) también ha dejado una profunda huella en Sofía, especialmente porque su buena química con Reese le ayudó a recuperar la sonrisa tras poner punto final a su relación con su entonces prometido Nick Loeb gracias a las horas de entretenimiento que le proporcionó su "esposa del trabajo" permitiéndole que la maquillara y la peinara como si de una muñeca se tratara.

"Gracias a mi nueva esposa del trabajo tengo un maquillaje perfecto. Gracias Sofía por cuidarme tan bien pero, ¿te importaría ahora arreglarme el pelo?", bromeaba hace unos meses Reese en las redes sociales, a lo que Sofía respondía: "De nada, mamasita. Te dije que no entraras en pánico, porque siempre tengo un kit de maquillaje a mano".