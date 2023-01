Reese Witherspoon se relaja organizando su armario

Algunos hacen yoga, otros se preparan una bañera y otros se toman una tila, pero la actriz Reese Witherspoon -madre de Ava (16) y Deacon (12) con su exmarido Ryan Phillippe, y de Tennessee (3) con su marido Jim Toth- lo que prefiere hacer para relajarse es ordenar la casa.

"Mi marido dirá que en casa estoy muy tranquila. No cocino mucho. Solía cocinar mucho. Ahora estoy muy relajada. ¿Sabes lo que me gusta hacer? Reorganizar librerías y cajones de calcetines. Jim me dice: '¿Qué has estado haciendo durante cuatro horas en tu armario?'. Y yo le digo: 'Reorganizando mi ropa interior'", afirma la intérprete en el nuevo número de la edición estadounidense de la revista Harper's Bazaar.

Reese cumple 40 años en marzo, pero no es algo que le preocupe porque tiene mucha más seguridad ahora que cuando tenía veinte.

"Soy mucho más abierta ahora. Cuando tenía 20 años todo me daba miedo. No sabía cuál era mi carrera. No sabía por qué a la gente le gustaban mis películas. Tenía miedo de interactuar con la gente. Tenía 25 cuando se estrenó 'Una rubia muy legal', 26 con 'Sweet Home Alabama' y 29 con 'En la cuerda floja'. Y estaba asustada, muy asustada", señala en la publicación.

Por: Bang Showbiz