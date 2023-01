Reese Witherspoon antepone su familia a su carrera como actriz

La actriz Reese Witherspoon -cuya última película 'Pisándonos los tacones' protagonizada junto a Sofía Vergara se estrenó en mayo- ha pisado el freno en su carrera interpretativa ya que quiere pasar más tiempo con sus hijos Ava (16) y Deacon (11) -fruto de su fallido matrimonio con Ryan Phillippe- y Tennessee (2), de su actual marido Jim Toth.

"Mi familia es lo primero. No he hecho una película en año y medio. Estoy centrada en mi trabajo, pero también quiero pasar tiempo con mi hija adolescente. Da miedo que mi hija mayor se vaya a ir pronto [de casa para ir a la universidad]. No me imagino no poder sentarme a los pies de su cama y decirle: 'Entonces, ¿qué ha pasado en el colegio hoy?'", cuenta a la revista Glamour.

Publicidad

La intérprete estadounidense (39) encuentra "duro" educar bien a sus hijos en Hollywood por lo que tiene un control estricto de lo que ven en televisión.

"Esperas estar diciendo las cosas adecuadas, pero también, cuando un niño se convierte en adolescente, sientes que queda menos tiempo para decirles todo lo que necesitan saber. Mis hijos me hacen reír cada día. Y me apoyan mucho. A medida que me hago mayor, entienden las cosas por las que me preocupo -la culpa por no estar presente- de manera que es muy curativo para mí cuando me dicen: 'Mamá, sabemos que amas lo que haces. Nos encanta verte hacer lo que haces'", añade a la publicación.

Y esta armonía en la existencia de Reese se contagia a su relación con Jim, de quien sigue igual de enamorada -o incluso más- que cuando se casaron hace ya más de cuatro años.

"Simplemente le quiero cada vez más. Quiero que sea feliz y él quiere que yo sea feliz".

Publicidad

Por: Bang Showbiz