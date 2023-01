¿Recurrirá Sarah Paulson al bisturí? La actriz dio una contundente respuesta acerca de las cirugías

El mundo del entretenimiento siempre ha puesto la belleza física de la mujer por encima de su talento y experiencia, por lo que muchas actrices han visto en la cirugía estética una gran aliada para mantener la deseada eterna juventud. No obstante, a sus 43 años, Sarah Paulson no está dispuesta a todo para seguirlo siendo una de las actrices más demandadas de la pequeña pantalla. Y es por eso que no veremos nunca a la guapa intérprete entrar en un quirófano para hacerse retoques estéticos.

"No juzgo a nadie que lo haga. Simplemente es que yo le tengo un pánico terrible. Algunos rostros lo soportan bien, otros rostros no. Y la cosa es que no lo sabrás hasta que no lo hagas. Yo quiero seguir trabajando como actriz a los ochenta, así que si me fastidio la cara a los cuarenta, estoy jo***a", ha confesado la artista en una entrevista reciente concedida a la revista digital Bustle.

Publicidad

Es tal la poca importancia que la protagonista de 'American Horror Story' le otorga al físico que descarta igualmente y por completo que su trayectoria profesional vaya de alguna forma ligada a lo que piensan los espectadores y los productores sobre su cuerpo.

"No creo que mi carrera esté definida por mi aspecto, ya sea bueno, malo o lo que sea. Si a alguien le gusta mi cara, la odia, cree que es rara, que está torcida, o si cree que estoy gorda o delgada... No creo que consiga papeles por mi atractivo o mi no atractivo", ha aclarado Sarah en la misma publicación.

Por: Bang Showbiz