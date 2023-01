Rachel Weisz es 'muy feliz' junto a Daniel Craig

La actriz Rachel Weisz no se atreve a presumir públicamente de la maravillosa vida familiar que comparte con su marido Daniel Craig y su hijo Henry (9), fruto de su fallida relación con Darren Aronofsky, porque tiene miedo a "gafar" su buena suerte.

"Digamos que no tengo queja [en lo que respecta a la convivencia con Daniel]. La vida es buena y soy muy, muy feliz. Tengo una familia genial y mi carrera parece que va bien, toco madera. Soy algo supersticiosa, así que no quiero decir demasiadas cosas para no gafarlo", cuenta a HELLO!

La intérprete también se siente afortunada de compartir su vida con un actor tan "increíble" como su marido, quien asegura que no se parece en nada al famoso agente secreto que le ha dado la fama, James Bond.

"No vivo con James Bond, vivo con un actor llamado Daniel Craig, que es un actor tan increíble que ha conseguido convencer al resto del mundo de que ese es quien es en realidad [James Bond]. No conozco a James Bond personalmente y hasta donde yo sé, él no es de los que se casa, ¿o sí?", explica.

Rachel decidió que quería convertirse en actriz después de ver a Elizabeth Taylor cuando era joven en 'Fuego de juventud'.

"Ella era muy joven en esa película, puede que tuviera 12 o 13 años, y veías ese fuego y esa pasión ardiendo en ella, algo que creo que nos falta en pantalla hoy en día, mujeres con muchas ganas y pasión por algo que no sea necesariamente un hombre. Creo que es una de las mejores películas que hay y aún me encanta".