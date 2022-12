"Quiero que mi música llegue a los chavistas": Carlos Baute

Aunque el popular cantante siempre ha exhibido sin disimulo sus tendencias políticas, tal y como demostró con su apoyo manifiesto al opositor Henrique Capriles en las pasadas elecciones presidenciales de Venezuela, Carlos Baute asegura que uno de los objetivos que pretende alcanzar con su música es que todas las personas disfruten con sus melodías independientemente de su ideología o credo político.



"Me gustaría que mis canciones llegasen a los chavistas y no chavistas, me da igual de qué partido sean. Vamos a respetarnos. La música es para olvidar y para pasarla chévere", aseguró el intérprete en el periódico El Diario, una publicación dirigida al público hispanohablante residente en Nueva York.



El profundo amor que siente hacia su tierra natal es el verdadero motivo por el que Baute insta a los venezolanos a que dejen sus diferencias a un lado y permanezcan unidos, un vínculo que el intérprete pretende afianzar gracias a una propuesta musical en la que se perciben claras referencias a su querida Venezuela.



"Siempre trato de colocar en mis letras algo que tenga que ver con Venezuela por añoranza a mi país, ya que salí de allí hace 14 años", afirmó el simpático cantante, que lleva varios años afincado en España.



Sin embargo, el sueño que persigue Baute no le resultará sencillo de materializar, ya que los militantes más radicales del movimiento bolivariano todavía recuerdan las duras críticas que el cantante dirigió en numerosas ocasiones a Hugo Chávez y que le llegaron a causar al artista algún que otro disgusto.



"No hay mal que dure 14 años ni país que lo resista. Vota porque Venezuela está Colgando en Tus Manos", escribió Baute en su perfil de Twitter pocos días antes de que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela que finalmente ganaró Nicolás Maduro, sucesor del fallecido Hugo Chávez.

Fuente: Bang Showbiz