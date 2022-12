"Quiero bailar sobre sus tumbas": Charlie Sheen a sus exnovias

El polémico actor Charlie Sheen ha atacado duramente a las estrellas del porno Jayme Langford y Jana Jordan -quienes mantuvieron un tórrido idilio con el intérprete hace unos años- por tratar de lucrarse sin escrúpulos a su costa y por cargar a su tarjeta de crédito elevados gastos. Fiel a su temperamental carácter, el intérprete no ha dudado en desear a sus exparejas una muerte lenta y dolorosa provocada por una indigestión de pavo, con el objetivo de poder "bailar" sobre sus tumbas en un futuro cercano.

"Con todo mi odio, espero que vosotras dos, sucias charlatanas, os atragantéis algún día con una lata de pavo. Sería un final poético que en un día de celebración de la gratitud [haciendo referencia a la cena de Acción de Gracias], pudiera bailar felizmente sobre las tumbas de vuestros cadáveres carbonizados", reza un comunicado dirigido por el actor al portal de noticias TMZ.

La estrella de cine también mantiene un duro enfrentamiento con su exmujer Brooke Mueller por la custodia de los hijos que tienen en común, lo que explica que su nombre también salga a la luz en la retahíla de insultos que Charlie Sheen dedica a algunas de las mujeres de su vida.

"Desde que sufrí esa especie de cáncer conocido como Brooke [Mueller], no había sido víctima de un chantaje tan elaborado y tan cobarde", añadió el actor.

"He observado más nobleza y honor en los vagabundos a los que he atropellado e incluso en los pederastas a los que he escupido en la prisión de Pelican Bay", explicó.

Charlie también ha ordenado a sus exparejas que no hablen en público sobre él y que nunca más vuelvan a ponerse en contacto.

"Perded mi número. Borradme de la memoria. Nunca pronunciéis mi nombre en público ni en privado. Conocéis mi código", aseveró el actor.

Por: Bang Showbiz