¿Quiénes les caen mal y a quiénes sacarían del Desafío? Santi y Camila se confiesan

Durante el Desafío, en medio de tantas complicaciones y el calor de la competencia, es difícil que todos los participantes se lleven de la mejor manera dentro de la Ciudadela, pues es normal que hayan opiniones divididas y formas distintas de ver las estrategias, por lo cual Santi y Camila mencionan quiénes de les caían mal y a quién sacarían del juego.

La odontóloga es quien toma primero la palabra para comentar quién no era de su total agrado: "en este momento, Alejandro. Me parece muy cizañoso y habla por hablar de cosas que ni siquiera tiene claras, a él le encanta opinar de las personas porque sí, no me cae bien".

Fiel a su forma de ver las cosas o de llevar la convivencia, Santi destaca que no le cae nadie mal, pero: "la que siento que cambió mucho después del reingreso fue Darlyn, considero que era muy humilde y llegó un poco cambiada, con una mentalidad diferente".

Con respecto a los participantes que sacarían de la Ciudadela, Camila, sin pelos en la lengua, considera que serían Alejo y Luisa, mientras que Santi, después de pensarlo, menciona a Darlyn y Sensei.

Santi se despacha al hablar de Darlyn y la llama “tosca”, ¿a qué se refiere?

El exparticipante del Desafío tiene una opinión muy clara acerca de su contrincante y miembro del equipo Tino, así lo expresa en Preguntas a Muerte sin ningún filtro.

A lo largo del último ciclo de Santi dentro del Desafío hubo varios enfrentamientos entre los equipos debido a sus integrantes y parece que uno de estos marcó un antes y después en la forma en la que el participante ve a una de sus compañeras.

Y es que durante una entrevista en el formato Preguntas a Muerte, el eliminado del reality de los colombianos es cuestionado sobre Natalia y Darlyn, ¿en algún momento pensó que sería mejor sentenciar a la pareja de Be?

Contundentemente, Santi dice que no y que ponerle el Chaleco de Sentencia a Natalia nunca estuvo entre sus planes, pues siente que la joven de Marinilla “no tuvo empatía al entregar el chaleco, fue muy seca, muy tosca”; debido a esto no cambiaría su decisión, ni las intercambiaría.

Qué es Preguntas a Muerte

Es un formato de Caracol Televisión en colaboración con La Red para la etapa final del Desafío 2024 que tiene como propósito poner en aprietos a los exparticipantes del reality para que respondan a las preguntas más picantes que piensan los usuarios de Internet, pero que a veces no se atreven a realizar.

En esta oportunidad, el primero en someterse a este test fue Santi, exintegrante de la casa Pibe, quien no solo destacó por su atractivo físico, sino también por su nobleza. A pesar de las críticas, el joven se mostró centrado y hacía todo lo posible por no dejarse afectar por los comentarios de los demás, ¿quiénes serán los próximos invitados?