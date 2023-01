¡Qué viva el amor! Gigi Hadid confirma su reconciliación con Zayn Malik

Después de que la enésima reconciliación de Justin y Selena no funcionara, la ruptura de Gigi Hadid y Zayn Malik cayó como un jarro de agua fría entre su base de seguidores, que a punto estuvieron de perder la fe en el amor al ver cómo se rompía una de las parejas jóvenes más consolidadas del mundo del entretenimiento.

Sin embargo, aún queda esperanza para los románticos. La modelo se ha encargado de reavivarlas al compartir este martes en la sección Stories de Instagram una fotografía junto al cantante en la que no se aprecia su rostro, pero sí sus inconfundibles tatuajes.

Horas antes la guapa rubia había acudido a la premiere en Nueva York de 'Ocean's 8' junto a su amiga Lily Aldridge y tras concluir al evento se dirigió a casa para disfrutar de un merecido tiempo de descanso, aunque no sola.

La imagen no deja lugar a dudas sobre el vínculo que une al cantante y a la maniquí, en vista de que ella aparece relajada y descansado la cabeza en el regazo del intérprete británico, quien por su parte luce un nuevo color de pelo rubio platino.

A principios de mayo los dos jóvenes se dejaron ver muy acaramelados en las calles de Nueva York, apuntando hacia una posible reconciliación a la que ya dejaban abierta la puerta en los comunicados que anunciaron que habían decidido seguir caminos separados.

"Gigi y yo tuvimos una relación muy seria, divertida y repleta de cariño, y siento un gran respeto y adoración hacia ella como mujer y amiga. Es una persona increíble. Agradezco a todos nuestros fans que respeten la difícil decisión que hemos tomado, así como nuestra intimidad en estos momentos. Nos habría gustado ser nosotros quienes compartiéramos primero la noticia. Os queremos a todos", rezaba el tuit con que Zayn anunció el final de su romance con Gigi.

"Los comunicados sobre rupturas suelen parecer muy impersonales porque en realidad no hay ninguna manera mejor de expresar en palabras lo que dos personas experimentan juntas durante más de dos años... no solo en su relación, sino en la vida en general. Me siento muy agradecida por el amor, el tiempo y las lecciones vitales que he compartido con Z. Le deseo solo lo mejor y seguiré apoyándole como a un amigo por el que siento un cariño y respeto inmensos. Y en lo que respecta al futuro, lo que tenga que ser, será", apuntaba Gigi.

Por: Bang Showbiz

