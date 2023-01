¡Qué ternura! Liam Gallagher recurre a su madre para que lo asesore musicalmente

Aunque no ha sido precisamente capaz de poner fin a la agria rivalidad que existe desde hace años entre sus dos famosos hijos, la madre de Noel y Liam Gallagher, Peggy, puede presumir al menos de ejercer una influencia muy significativa en la dirección musical que presenta el menor de sus dos retoños, como ha revelado el propio Liam al confesar que hasta cierto punto se deja guiar por el curioso criterio musical de su progenitora.

"Me encanta cuando mi madre escucha una canción y me dice: 'Liam, cantas fenomenal aquí'. Y yo me quedo pensando: 'Vale, si le gusta tanto, significa que no puedo poner esta canción como primer sencillo, irá en tercer lugar'. Y cuando me dice: 'Eh, Liam, ¿por qué gritas tanto en este tema?'; ahí es cuando sé que la canción en cuestión tiene que ir de primer sencillo", ha bromeado en conversación con la emisora británica Absolute Radio.

Este mismo viernes sale a la venta en el Reino Unido el nuevo trabajo discográfico del exvocalista de Oasis, 'As You Were', y el propio Liam ha anunciado ya que, dentro de solo unos meses, saldrá de gira por su país natal al tiempo que su equipo negocia la programación de otras fechas en el resto del continente europeo y en el americano.

Sin embargo, aquellos que quieran asegurarse sus entradas para estos espectáculos tendrán que estar muy atentos de cara al día en que salgan a la venta, ya que el músico ha dejado claro que, a diferencia de periplos anteriores, en esta ocasión evitará a toda costa los grandes pabellones para, en su lugar, optar por espacios algo más íntimos.

"El O2 Arena [el famoso recinto ubicado en el este de Londres] está demasiado lejos, casi tienes que llevar tu pasaporte para poder viajar hasta ahí y todo es demasiado enrevesado. Alexandra Palace [en el norte de la capital británica] me gusta mucho más, con todo el mundo de pie, como en los buenos conciertos", ha explicado.

