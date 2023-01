¡Qué odiosa! Kylie Jenner no quiere que Kim Kardashian se mude con ella

Aunque la estrella televisiva Kylie Jenner compró recientemente su propia mansión en Calabasas,California, no está dispuesta a acoger bajo su techo a su hermana Kim Kardashian, al marido de esta, el rapero Kanye West, y a la hija de ambos, North, mientras finalizan las obras de su nueva casa.

"Kanye y yo estamos en la última etapa de la construcción de nuestra casa y nos han recomendado que nos mudemos a otro sitio para que puedan construir nuestra habitación y nuestros baños ahora", explica Kim en un adelanto del próximo episodio del programa 'Keeping Up with the Kardashians'.

Sin embargo, a Kylie no le hace ninguna gracia la idea de convivir con Kim y el resto de su familia.

"En serio, acabaría clavándome un cuchillo", comenta Kylie.

A pesar de su dramática declaración, Kim ha intentado persuadirla asegurándole que ella no dudaría en hacerle el favor si lo necesitara.

"Vamos Kylie, yo lo haría por ti. Voy a preguntarle a Kanye si le gusta la idea", le suplica Kim, aunque sin conseguir convencerla: "Nadie se va a quedar en mi casa", responde tajante la joven.

La negativa de su hermana pequeña no le ha gustado nada a Kim, que esperaba que su familia se mostrara más dispuesta a acogerle porque está embarazada de su segundo hijo.

"No entiendo por qué están siendo tan maleducados y dramáticos. Deberían querer acoger a una mujer embarazada", se queja Kim en el vídeo.

Por: Bang Showbiz