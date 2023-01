¿Qué le pasó? Chris Hemsworth sorprende con impresionante pérdida de peso

A través de sus redes sociales, Chris Hemsworth , conocido por interpretar al dios Thor en las cintas de Marvel, publicó una imagen donde se ve un drástico cambio en su físico para un personaje.

Publicidad

"Acabo de probar un nuevo programa de dieta llamado 'Perdido en el Mar'. No lo recomendaría...", escribió el actor junto a la imagen.

Hemsworth se sometió a una estricta dieta para participar en la cinta In The Heart of the sea, que narra la historia de un barco ballenero que naufraga en Londres, a comienzos del siglo XIX.

Publicidad

El actor reveló hace algún tiempo que para la filmación de este proyecto consumiría apenas 500 calorías por día.

Publicidad

En la película, el australiano interpretará al marinero Owen Chase. La foto de su caracterización reúne cerca de 2.800 comentarios y 60mil likes.

Publicidad