¿Qué le ofrece Londres a Antonio Banderas que no encuentra en ningún otro lugar?

Hace tan solo unos días Antonio Banderas se quejaba con humor y resignación del frío y la lluvia que le habían recibido a su regreso a Londres al igual que acostumbran a hacer sistemáticamente muchos otros españoles o extranjeros -y también algunos británicos, como no- que aún no se han acostumbrado a la particular climatología de la ciudad.

Sin embargo, por mucho que eche en falta el sol de su Málaga natal o el apacible clima de Los Ángeles cada vez que le toca lidiar con las inclemencias del tiempo de su actual país de residencia, lo cierto es que el actor lleva allí más de cinco años y por el momento no da señales de estar pensando en mudarse de nuevo.

Eso se debe, como se ha animado a explicar en su actual visita a Estados Unidos para promocionar la serie 'Genius' sobre la vida del pintor Pablo Picasso, a que el lugar donde ha instalado su hogar junto a su novia Nicole Kimpel supone el enclave geográfico más conveniente para que él pueda seguir trabajando a ambos lados del Atlántico sin alejarse demasiado de su tierra.

"Quería volver a Europa, y Londres es lo más parecido que puedes encontrar a Hollywood en términos de actores, directores y productores. Mi novia vivía antes en Suiza y tampoco quería dejar Europa. Así que encontré un lugar a medio camino entre España y Estados Unidos", explicó el intérprete español a su paso por el programa de Stephen Colbert, que se graba en Nueva York.

Haciendo gala de su sentido del humor, Antonio no dudó en asemejar su caso al de su amiga Madonna, que hace años sorprendió a toda América cuando regresó de pasar unos meses en Reino Unido -tras casarse con su exmarido Guy Ritchie- haciendo gala de una forma de hablar completamente nueva y digna de una buena dama inglesa.

"Yo llevo viviendo allí más de cuatro años. Es un lugar que ha cambiado mi acento por completo, como ya se habrá dado cuenta todo el mundo", bromeó mientras forzaba aún más su marcado deje español. "Y es algo que me va a acabar costando dinero, porque cómo podría interpretar ahora al Gato con Botas, por ejemplo. Él tiene un acento californiano-mexicano muy marcado, no uno británico como tengo yo ahora".

