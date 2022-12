¿Qué hace Justin Bieber con una exmodelo de Playboy?

El cantante Justin Bieber fue visto el pasado viernes en un piano bar de Los Ángeles compartiendo una romántica velada que incluyó cena y baile con la ex modelo de Playboy moldava Xenia Deli, a quien conoció durante el rodaje del videoclip de su nueva canción, 'What Do You Mean?'.

Varios fans del intérprete fotografiaron a la pareja mientras Justin tocaba el piano para Xenia, con quien llegó al local cogido de la mano, según informa el periódico The Sun. Tras su improvisada actuación, el cantante bromeó asegurando al resto de comensales que estaría allí "todo el fin de semana".

Publicidad

Justin declaró recientemente que ahora mismo está más centrado en su familia que en iniciar una nueva relación sentimental.

"No tengo ninguna novia por el momento. Estoy soltero. Mi gran amor ahora es mi hermano pequeño. Se quedará conmigo el próximo fin de semana. Así que él es mi amor ahora mismo", explicaba el cantante a la revista Interview el pasado mes de julio.

Pero que Justin no esté interesado en buscar pareja no quiere decir que no sea un buen novio. De hecho, le encanta preparar el desayuno a sus novias.

"Preparo el desayuno, y eso es todo. Para mí y, si tengo novia, también para ella. También le preparé el desayuno a mi hermano pequeño el otro día: huevos, tortitas y bacón. Todo simple", señalaba en la misma entrevista.

Publicidad

Entre las ex novias de Justin destacan: la cantante Selena Gomez y las modelos Hailey Baldwin y Kendall Jenner, entre otras.

Bang Showbiz.