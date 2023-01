¡Qué dolor! Ed Sheeran se someterá a una operación tras perforarse el tímpano

El cantante Ed Sheeran tiene programado pasar por el quirófano a principios del año que viene para corregir una ruptura en el tímpano que se hizo al saltar al mar desde un yate durante su viaje a España en compañía de unos amigos el pasado verano.

"Tienen que operarme del oído en enero porque, estúpidamente, se me ocurrió saltar desde un yate, y estaba demasiado alto, así que me lo perforé. Estaba de vacaciones y no me di cuenta de lo que había sucedido hasta que no me metí en el agua de nuevo y me entró agua en el oído. Es la cosa más dolorosa del mundo, tener el tímpano perforado y que te entre agua. El último día de vacaciones, tres de mis amigos cumplían 24 años, así que pensé: 'Venga, voy a alquilar un yate y así escaparemos de todo el jaleo'. Y sí, fue muy divertido, pero también fue cuando sucedió el incidente del salto", explicó Ed en la emisora Nova FM.

Sin embargo, al intérprete no le preocupa demasiado la perspectiva de someterse a una intervención quirúrgica porque sabe que después los médicos le obligarán a guardar reposo, lo que en su caso equivale a no viajar.

"Me van a tener que poner un injerto, lo que supondrá que no podré viajar durante una temporada, así que en parte es algo bueno. Significa que tendré que quedarme en casa".

Por: Bang Showbiz