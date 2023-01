Prometido de Lady Gaga le dedica un premio por ser su 'apoyo e inspiración'

El actor Taylor Kinney aprovechó la gala de los People's Choice Awards celebrada este miércoles para agradecer públicamente a su prometida, la cantante Lady Gaga, su apoyo inquebrantable cuando subió al escenario para recoger el galardón a Mejor Actor Dramático de Televisión.

"[Lady Gaga] no ha podido venir esta noche, pero les envía un saludo y desearía poder estar aquí. Te quiero, cariño. Gracias por cuidarme y apoyarme. Me inspiras cada día", afirmó Taylor.

Publicidad

Tras cinco años de relación, la pareja quiere celebrar su enlace por todo lo alto, pero dadas sus complicadas agendas de trabajo les está resultando difícil fijar una fecha.

"Si pudiera iría a Little White Wedding Chapel [una famosa capilla de Las Vegas], pero soy consciente de que ella es italiana y eso es algo que no va a suceder. Ella quiere una boda grande y bonita, por lo que ya les haremos saber cuando decidamos una fecha. No tenemos fecha todavía. Ella está muy ocupada con la serie, yo estoy ocupado con la mía", contaba meses atrás en 'The Meredith Vieira Show'.

Uno de los pocos detalles sobre su boda que ha compartido Taylor ha sido cuál podría ser una de las localizaciones, Marruecos, un país del que se enamoró mientras rodaba la película 'Rock the Kasbah' allí.

"¡Marruecos sería genial! Le dije que no me importaba casarme en una de esas pequeñas capillas blancas. Ella quiere lo que quiere. Y yo quiero asegurarme de que es justo lo que quiere. Nos vamos a tomar nuestro tiempo para hacer las cosas bien", comentaba anteriormente a 'Entertainment Tonight'.

Publicidad

Por: Bang Showbiz