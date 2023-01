Priscilla Presley revela detalles de la última conversación con Elvis

La exmujer de Elvis Presley, Priscilla, se mantuvo en contacto con su marido tras su divorcio en 1973 hasta su muerte en 1977 y días antes de que el cantante fuera encontrado inconsciente en el suelo del baño de su mansión Graceland en Memphis mantuvo una conversación telefónica con él que la dejó terriblemente preocupada por su bienestar.

"Solíamos hablar, de hecho hablamos unos días antes antes de que falleciera, lo cual hizo que todo resultara aún más duro. Le pregunté si estaba bien, si le hacía ilusión volver a salir de gira, y me dijo que sí. Le encantaba trabajar, pero tenía muchos problemas... muchas decisiones que tenía que tomar... así que no le resultaba fácil. Yo estaba preocupada, pero él creía que estaba bien. No era una persona a la que pudieras decirle: 'Tienes que empezar a cuidarte'. Era muy difícil para cualquiera intentar ayudarle porque al final todo era decisión suya, y él sentía que estaba bien", revela Priscilla en el programa 'The Jonathan Ross Show' que se emitirá este sábado en la cadena británica ITV.

Desde el punto de vista de su exmujer, la estrella del rock se vio sobrepasado por la fama y por la presión de hacerse mayor.

"Era complicado, Elvis perdió un poco el norte y básicamente sentía que se estaba haciendo viejo. Tenía muchos problemas con los que estaba lidiando, cada vez se fue aislando más y era difícil. Creo que ni siquiera los tipos que le rodeaban conseguían entenderle. Todos éramos muy jóvenes y él era un artista... y los artistas piensan diferente, son creativos y la gente que les rodea no siempre les comprende".

Por: Bang Showbiz