Portia de Rossi admite que a ella los fans no le quieren como a Ellen DeGeneres

A la actriz Portia de Rossi no le importa interpretar a una villana en la serie 'Scandal' porque la mayoría de sus fans y los de su mujer, la presentadora Ellen DeGeneres -con quien lleva casada desde 2008-, ya piensan que es una persona muy mala en la vida real.

"Cuando salgo por ahí con Ellen los fans se nos acercan y a ella le dicen: 'Dios mío, Ellen, eres un ángel'. Y luego me miran a mí y me dicen: '¡Y tú eres una persona horrible!'. Es divertido", reveló la intérprete a Us Weekly.

Portia se llevó una gran alegría al conseguir un papel en la serie -donde interpreta a la manipuladora jefa de personal de la Casa Blanca, Elizabeth North- porque es una seguidora fiel de la ficción televisiva.

"Fui fan de la serie durante años. Y ahora tengo la oportunidad de trabajar en el despacho oval y compartir escenas con el personaje de Fitz [interpretado por Tony Goldwyn]. Cuando él me está gritando, siempre pienso: '¡Esto es genial como fan y como actriz!'", añadió Portia, que a pesar de dar vida a una mujer bastante siniestra en la pequeña pantalla, desearía poseer algunos de los rasgos de su personaje: "Me gustaría tener algo de su ambición, porque a día de hoy soy tan feliz que no tengo ninguna".

Sin embargo, trabajar en 'Scandal' también tiene sus inconvenientes para la actriz, a quien le cuesta un mundo no revelar los secretos más jugosos de las futuras tramas a su mujer.

"El año pasado lo pasé un poco mal guardándome las cosas. Ellen me decía: 'Por favor, no me cuentes nada'. Pero daba igual, se lo contaba de todas formas. Se enfadaba mucho conmigo".