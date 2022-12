¿Por qué le gusta a Kim Kardashian posar desnuda?

Si la estrella televisiva Kim Kardashian ha accedido a posar ligera de ropa en varios reportajes a lo largo de los últimos meses es porque desea ofrecer una imagen más "atrevida" de sí misma, lo cual no implica que esté intentando desligarse del programa de telerrealidad 'Keeping Up With the Kardashians' que la lanzó a la fama junto al resto de su familia.

"No lo estoy haciendo a propósito para intentar desligarme del mundo de la telerrealidad. Lo hago porque siempre pienso que será divertido, muy atrevido y apasionante. Me encanta la moda y es un mundo del que quiero formar parte. Pero todavía me encanta y respeto profundamente lo que hacemos en mi programa. Vamos a comenzar nuestra décima temporada y llevamos en el aire mucho más que algunos programas clásicos. ¡Tenemos más episodios que la serie 'I Love Lucy'!", aseguró Kim a la revista LOVE.

Lejos de sentirse incómoda posando en actitud provocativa ante las cámaras, la mujer del rapero Kanye West asegura estar "abierta a todo" cuando se trata del mundo de la moda.

"Me encanta cuando alguien se hace cargo de la sesión y te da su propia visión de ti misma", añadió Kim, quien reconoce no tener prejuicios a la hora de posar: "Si quieren colocarme en un rol o caracterizarme como un personaje diferente, ponerme algo que nunca me pondría para salir a la calle o para ir a cenar, ¿por qué no hacerlo si es solo para una sesión? Estoy abierta a todo".

