Polémica: Nicole Kidman es demandada por sus vecinos

La actriz Nicole Kidman ha sido demandada por sus vecinos de Manhattan (Nueva York) debido a una rotura de tuberías en su terraza que habría causado desperfectos en el piso que se encuentra directamente debajo de su ático.

Según la documentación que ha sido presentada ahora ante la Corte Suprema de Manhattan, los daños provocados por la inundación, que se produjo el 5 de enero de 2012, habrían alcanzado la suma de 46.000 dólares en la propiedad del agente inmobiliario Leonard Steinberg. La aseguradora de Steinberg, Nationwide, estaría intentando ahora que la intérprete se hiciera cargo de la suma que alcanzó el total de las reparaciones más los costes extra, tal y como ha podido saber el periódico New York Post.

Publicidad

La pruebas presentadas ante el juez alegan que Nicole instaló cañerías de cobre en sus terrazas, pero la compañía constructora no las aisló correctamente provocando que el agua no se vaciara debidamente antes de la llegada del invierno, por lo que finalmente se helaron y terminaron explotando, inundando el piso inferior.

Con una demanda en proceso, el 2015 no ha empezado con buen pie para Nicole, quien esperaba precisamente que la llegada del Año Nuevo sirviera para marcar un nuevo comienzo después de vivir una de las experiencias más terribles de su vida, la repentina muerte de su padre, el Dr Antony Kidman, el pasado mes de agosto.

"He vivido una tragedia que ha dejado a mi familia destrozada. Pero a mí me ha enseñado a vivir el momento porque nunca sabes cuándo puede ocurrir. Mi padre vivió así y sé que me habría dicho: 'Nicci, no te preocupes, sé feliz'. Era un gran psicólogo. Una persona generosa. Y ese es el legado que nos ha dejado a mi hermana y a mí. Es lo que trataremos de hacer siempre. Viviremos como lo hizo él. Tuve un padre increíble", explicaba la actriz a la revista Grazia.

Por: BangShowbiz