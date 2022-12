Polémica: Maradona jura no haber golpeado a su exnovia

En medio del aluvión de críticas que ha generado un vídeo grabado por la exnovia de Diego Armando Maradona, Rocío Oliva (24), en el que el exfutbolista aparece supuestamente tratando de golpearla, el argentino ha alzado la voz para defenderse "jurando por sus hijos" que en ningún momento intentó agredirla, sino únicamente quitarle el teléfono móvil para que dejara de grabarlo en un estado de embriaguez evidente.

"Maradona se dio cuenta de que lo estaba grabando y no le gustó. No entendió por qué y por eso fue hacia ella y le arrebató el teléfono. Me dijo textualmente: 'Sí, le volé el teléfono, pero te juro que nunca le levanté la mano a una mujer. El episodio empieza y termina ahí. Me hago cargo de volarle el teléfono, pero no hay más. La situación no siguió ni pasó a mayores'", aseguró la periodista Marina Calabró en el programa 'Infama' de América TV tras hablar con el astro del balón, quien considera que podrían existir más vídeos de naturaleza similar: "Lo extraño fue que cuando le pregunté por el vídeo me contestó: '¿Cuál de ellos?'. Daba a entender que podía haber otros de diversas situaciones. Me dijo que sabe de dónde viene y quién lo hizo público. No entiende por qué no lo dejan tranquilo y jura por sus hijos que jamás le levantó la mano a una mujer".

Publicidad

El polémico vídeo que salió a la luz este lunes muestra al argentino bebiendo en el sofá del apartamento de Buenos Aires de Rocío Oliva, a quien comienza a increpar violentamente preguntándole '¿Todavía estás mirando tu teléfono?' tras darse cuenta de que está siendo filmado, mientras de fondo se puede escuchar a su expareja repitiendo: "Para, Diego, cálmate. Deja de pegarme".

La relación del exdeportista y Rocío ha estado marcada por las idas y venidas sentimentales de la pareja, que el pasado mes de marzo protagonizó un controvertido episodio cuando Maradona denunció a la joven por robo durante la temporada que la pareja residió en Dubái -donde el argentino ejercía como embajador deportivo de los Emiratos Árabes-, lo que acabó con la detención de Rocío en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Argentina) el pasado mes de julio a su regreso de Brasil, tras pasar unos días con el exfutbolista, durante los que supuestamente se habían reconciliado.

"Creí en algo que me dijo y no fue así. Me manifestó que me amaba y que quería volver conmigo, pero después salió con esto", aseguraba en aquel momento Rocío a su salida de la sede de los juzgados federales de Lomas de Zamora.

Maradona también solicitó un pedido de extradición para que la joven fuese juzgada ante las autoridades de los Emiratos Árabes que finalmente quedó sin efecto al agotarse el periodo de tiempo para que la justicia de Dubái realizase formalmente la solicitud.

Publicidad

Por: Bang Showbiz