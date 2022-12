Pitbull sigue sin asimilar su propio éxito

Aunque cada tema que pasa por su mesa de edición acaba convirtiéndose en un número uno de ventas, Pitbull nunca podría ser catalogado como ejemplo de la vida de excesos que en ocasiones define el mundo de la música, ya que su actitud discreta y poco dada a los escándalos personales siempre ha contrastado con la de muchos de sus compañeros de profesión.

Lo cierto es que el cantante de origen cubano nunca ha terminado de asimilar su meteórico ascenso a la cúspide de la industria discográfica, una humildad que él mismo atribuye a una infancia difícil -marcada por el paso de su padre por prisión y su coqueteo con el tráfico de drogas- que le lleva siempre a mantenerse con los pies en la tierra.

"Creciendo de la manera en que crecí, buscando una manera de escapar de toda la miseria, siempre temes volver otra vez al lugar de donde saliste, de una manera o de otra. Nunca termino de librarme de ese sentimiento. A día de hoy, sigue siendo difícil para mí decir: 'Lo has conseguido, esto es el éxito'. Sé que la fama y la fortuna son efímeras y que hay que seguir trabajando duro para permanecer en lo más alto", confesó durante una entrevista en el programa de televisión 'CBS This Morning'.

Independientemente de sus propias inseguridades, el astro del pop se erige hoy en día como un referente de conducta para la comunidad latina de Miami, la ciudad en la que creció, lo que explica que sus conciudadanos premiaran recientemente su compromiso con la educación de los más jóvenes al entregarle un título honorífico en el prestigioso colegio Dornal, un premio que dedicó a las tres mujeres de su vida: su madre, su tía y su abuela.

"Ese trozo de papel significa que lo hicieron bien, que me enseñaron cómo sobrevivir y, más importante, cómo vivir siguiendo los principios morales y la educación que me inculcaron. Al final, fue una mujer la que me ayudó a convertirme en todo un hombre", aseguraba emocionado durante el acto.

Las declaraciones feministas de Pitbull quizás sirvan también para zanjar la polémica en la que se ha visto envuelto después de que la presentadora británica Sarah Cox le acusara de promover una actitud sexista a través de las letras de sus canciones.

"Que alguien como Pitbull pueda sonar en una emisora como BBC Radio 1 hace que mi alma llore, no puedo soportar la forma en que canta acerca de las mujeres", aseguraba la locutora en conversación con la revista Radio Times.