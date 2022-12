Pitbull no quiere que sus hijos olviden de donde vienen

Aunque siempre se ha mostrado orgulloso de que sus canciones proyecten esa imagen hedonista que ayuda a sus fans a desconectar de los problemas, en la intimidad el rapero Pitbull -cuyo nombre real es Armando Pérez- se muestra como un padre profundamente concienciado con la educación de sus hijos y, sobre todo, muy pendiente de que su fama no les convierta en unos niños malcriados. Tanto es así, que el famoso productor musical les inculca a diario la necesidad de aprender a "valerse por sí mismos" para que nunca tengan que depender de su padre para triunfar en el futuro, al igual que hicieron sus antepasados.

"Nací y me crié en el condado de Miami Dade [estado de Florida], por lo que mis hijos están muy enraizados en la cultura estadounidense y plenamente integrados en su entorno. Pero tampoco quiero que olviden de donde vienen, del origen de su familia y de la oportunidad que tienen de vivir en un país en el que puedes controlar tu propio destino. Saben del esfuerzo que su familia hizo al mudarse aquí y por eso sigo enseñándoles a no malgastar las oportunidades que tienen. No quiero que vivan a la sombra de su padre, sino que sean capaces de valerse por sí mismos", se sinceró el artista en una entrevista con el presentador estadounidense David Letterman.

Pitbull es hoy en día uno de los embajadores más reconocibles de la ciudad de Miami y un artista capaz de encadenar éxitos en las listas de ventas de medio mundo, una privilegiada situación que no impide que el intérprete recuerde con detalle las dificultades que atravesó su familia para llevar una vida estable en la ciudad de Florida.

Teniendo siempre presente el entorno tan problemático en el que vivió los primeros años de su vida, rodeado de vecinos involucrados en todo tipo de "negocios turbios", el artista atribuye a su pasión por la música la oportunidad que tuvo de escapar de esa realidad para seguir "el camino correcto".

"En la década de los 80 [Pitbull nació en 1981] la economía de Miami debía mucho a determinadas actividades sumergidas, por lo que puedo decir que el barrio en el que me crié estaba lleno de personajes con anécdotas de vida bastante surrealistas, metidos de lleno en negocios turbios. Mis ganas de hacer música y la proyección internacional de Miami me ayudó a escapar de ese entorno y a marcar mi propio camino, el correcto, pero también la suerte que tuve de contar con una familia pequeña, honrada y muy unida, en la que podíamos confiar los unos en los otros", reveló antes de resumir en una sencilla frase la clave para triunfar en el mundo del espectáculo sin perder en ningún momento la humildad.

"Nunca podremos saber adónde vamos si desconocemos nuestra historia. Hay que saber de dónde se viene para tener muy claro el tipo de futuro que quieres tener", sentenció el comprometido artista, quien colabora estrechamente con una fundación local en la construcción de una escuela para niños en riesgo de exclusión situada en la misma ciudad que le vio nacer.

Por: Bang Showbiz