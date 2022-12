Pitbull no es calvo, solo es un look

El cantante Pitbull es un calvo de vocación, no de nacimiento. O lo que es lo mismo, la genética no es la responsable de que luzca la brillante calvorota que él ha conseguido convertir en su sello de identidad junto con sus trajes ajustados y sus gafas de sol.

"Sí, tengo pelo. Sencillamente es más fácil afeitarse la cabeza y tener un aspecto pulcro. No soy calvo, pero así puedo estar elegante sin depender de nadie para que me corte el pelo. La verdad, no sé qué tipo de pelo tengo, es una buena pregunta... ¡No me lo he visto desde hace unos cuantos años! Decidí raparme en 2006 o 2007", reveló Pitbull en el programa 'The Howard Stern Show' de la emisora Sirius XM.

Además de por su cuidada imagen, Pitbull -padre de seis hijos con diferentes mujeres- es famoso por proteger celosamente su vida privada, algo que aprendió de los hombres a los que admiraba durante su infancia en Miami, que él mismo ha reconocido en diversas ocasiones que eran en su mayoría narcotraficantes.

"Creo que a mucha gente le gusta exponer su vida privada, pero en mi caso, creciendo como crecí y admirando a los hombres que admiraba cuando era pequeño... Esos hombres eran muy privados; sabías exactamente a lo que se dedicaban, pero no hablaban de ellos. Y eran muy apasionados y protectores con las cosas que amaban. Y ese es mi caso", apuntó Pitbull, para añadir justo después: "No llevo citas a las entregas de premios. No tiene sentido pavonearse por la alfombra roja, yo nunca lo hago. Entro y salgo por la puerta trasera".

Por: Bang Showbiz