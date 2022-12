Pitbull es víctima de su propio invento con sus particulares expresiones

El día que al cantante Pitbull se le ocurrió incluir por primera vez la expresión 'Dale' en una de sus canciones se condenó a sí mismo a una eternidad de escuchar esa misma palabra cada vez que se cruza con alguien por la calle en cualquier rincón del mundo.

"Definitivamente, 'Dale' es la palabra que más oigo. Viajo alrededor del mundo a menudo y me cruzo con gente que no habla ni inglés ni español y siempre me dicen: '¡Dale!'", confiesa Pitbull a la revista Billboard, donde ha querido revelar por fin el significado de la palabra que más se escucha en sus temas: "Puede significar muchas cosas, depende de cómo la uses. Cuando me marcho de un sitio es mi forma de decir: 'Dale, me largo de aquí', pero también es mi forma de empezar algo".

Otra de las frases que tampoco puede faltar en una canción de Pitbull es 'ya tú sabes', cuyo significado y utilidad aprendió durante su infancia en las calles de uno de los barrios más humildes de Miami.

"Es una forma muy callejera de decir: 'Venga, vamos a dejarnos de tanta mi*rda. Vamos a hablarnos de forma honesta y yendo al grano. Vamos a ello'. Es una manera de acelerar las cosas", añade.

A pesar de que Pitbull nació en Estados Unidos, él se siente muy orgulloso de sus raíces cubanas y por eso se ha tomado como un insulto personal los comentarios de Donald Trump sobre los emigrantes mexicanos.

"Yo no soy político, yo soy músico, pero más que nada soy latino. Marco Rubio ponte las pilas, Jeb Bush ponte las pilas, Hillary Clinton ponte las pilas, porque Donald Trump no puede ser presidente", declaraba Pitbull en su discurso de agradecimiento tras recoger el galardón a Mejor Artista Urbano en los Premios Juventud.

Por: Bang Showbiz