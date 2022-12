Pitbull es demasiado malhablado para el gusto de Blake Shelton

Aunque parezca mentira, todavía hay alguien que se le resiste a Pitbull en la industria discográfica, y no es otro que el popular juez del concurso musical 'The Voice' Blake Shelton, que se negó a colaborar en uno de los temas del cantante porque temía que arruinara su reputación de chico bueno entre su conservadora base de fans.

"Estuve muy cerca de hacer una canción con Pitbull una vez. Pero me parecía que había algo raro en verme a mí, que soy el típico artista de country estadounidense, repitiendo la palabra cab**n una y otra vez. Me sentía así como: 'Tío, no sé si eso va a sentarles bien a las madres que me escuchan'. Así que opté por no hacerlo, aunque me sentí muy halagado", explicó el intérprete en el programa de Ryan Seacrest de la emisora KIIS FM.

Publicidad

Pero puede que Blake hubiese visto con otros ojos la oportunidad de trabajar junto a Pitbull de haber hablado con el cantante Enrique Iglesias antes de rechazar su oferta, ya que este podría haberle explicado lo divertido que resulta colaborar con el rapero, especialmente por las fiestas salvajes que sabe organizar como nadie.

"Hay que tener cuidado con algunas colaboraciones, como la de Pitbull. Es que somos muy amigos. Vivimos en la misma ciudad, Miami, y solemos salir por ahí juntos por la noche. No sabes tú bien lo temible que es Pitbull cuando sale de fiesta. Hay que retirarse a tiempo. Además, luego te pones a trabajar con él, y como hay mucha confianza, tiendes a bromear y desparramarte un poquito", revelaba Enrique durante una entrevista al periódico ABC.