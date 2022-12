Pitbull crea su propia escuela en Miami

El popular cantante ha subvencionado la creación de un centro educativo público --SLAM (Sports Leadership and Management)-- en el barrio de Miami que lo vio crecer, Little Havana, con el objetivo de que los niños puedan recibir una correcta formación, algo que el intérprete considera esencial para el desarrollo vital, tal y como a él le ocurrió.

"Los profesores cambiaron mi vida. Tuve uno que me enseñó que sí existía una salida y otro que me ayudó a creer en mí mismo. Esto es lo mismo que quiero transmitir a los alumnos", reveló el intérprete en una entrevista concedida al diario The Washington Post.

Consciente de la importancia que han tenido sus maestros en su exitosa carrera, Pitbull ha querido contribuir en la creación de un innovador sistema educativo que permita a los niños prepararse lo mejor posible para sus estudios secundarios, poniendo el énfasis en las materias relacionadas con el deporte: medicina deportiva o gestión en el deporte. Sin olvidar las asignaturas más elementales, como matemáticas, ciencias o idiomas.

"El problema es que la educación ha dejado de ser atractiva. Quiero ayudar a crear un plan educativo en el que los niños participen a la vez que disfrutan", confesó el cantante.

A pesar del profundo interés de Pitbull en mejorar la educación siguiendo una exclusiva filosofía que se resume en las '3R' (Rigor, Relevancia y Relaciones), su decisión no ha estado exenta de críticas por parte del Centro Nacional de Educación del país debido a la participación de la lucrativa compañía nacional 'Academica' en el proyecto.

"No hay forma alguna en la que puedas superar los obstáculos o problemas si no has recibido una educación, por eso es por lo que tenemos que educar. Por eso he luchado", aseguró Pitbull refiriéndose a los comentarios negativos suscitados.

Además de estar financiada por el cantante y por la empresa 'Academica', que cuenta con diversos centros públicos en Estados Unidos, la organización sin ánimo de lucro 'Mater Academy' también tiene un papel relevante en la escuela que abrirá oficialmente sus puertas dentro de tres días y en la que Pitbull no estará presente a diario, ya que su labor está más enfocada a involucrar a la mayor cantidad de gente posible en el proyecto, tal y como confesó el presidente de 'Academica' --Fernando Zuleta-- durante una conferencia celebrada el pasado mes de julio.



