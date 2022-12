"Piqué es celoso y territorial": Shakira

La estrella colombiana ha revelado que solo se atrevió a grabar el provocativo videoclip de su canción 'Can't Remember to Forget You' -en el que aparece flirteando con la atractiva Rihanna- cuando se aseguró de contar con el visto bueno de su pareja, el futbolista Gerard Piqué. Aunque el defensa del FC Barcelona aceptó con naturalidad su propuesta artística, Shakira reconoce que jamás se habría planteado seguir adelante sin su aprobación dado el carácter "celoso y territorial" del padre de su hijo.



"Por supuesto que le pregunté [a Gerard Piqué] antes de tomar la decisión de hacer un video que, desde luego, sabía que no iba a sentar muy bien a algunas personas. Pero como desde el principio me apoyó y me animó a hacerlo, pensé que tampoco iba a generar tanta repercusión. Teniendo en cuenta que Piqué es un hombre muy celoso y territorial, al que siempre le gusta tenerlo todo bajo control, contar con su aprobación hizo que todo fuera mucho más fácil", aseguró la intérprete al popular presentador Ryan Seacrest en su programa de la radio estadounidense.



Pese a las dificultades que podría entrañar tener un novio demasiado sobreprotector, Shakira no parece haber tenido ningún problema a la hora de forjar una estrecha colaboración profesional con el cantautor estadounidense Blake Shelton, con quien no solo compite en el concurso musical 'La Voz', sino con el que también pasó recientemente varias horas en un estudio de grabación para producir un original dueto de música country.



"Tengo una química muy buena con Blake y eso se refleja en la canción que hemos hecho juntos para mi nuevo disco. Fui yo quien decidió probar suerte con el género del country para mi nuevo álbum, así que le envié una maqueta para que la evaluara y pudiéramos luego modificarla juntos. Me hizo mucha ilusión que le gustara y que me presentara a algunos músicos de Nashville [cuna del country estadounidense] para hacer los arreglos musicales", explicó en la misma entrevista.



Ni las críticas que ha recibido en su Colombia natal ante la gran carga sexual de su dueto con Rihanna, tachado de "inmoral" y promotor del "lesbianismo" por un conocido activista conservador, ni el carácter posesivo que podría exhibir a veces su pareja parecen haber afectado al buen humor que Shakira destila estos días por la gran acogida que ha recibido su último proyecto musical.

"No me puedo creer que tengamos la segunda página más popular de Facebook en todo el mundo. Muchas gracias por su apoyo", escribió la diva en las redes sociales tras celebrar por todo lo alto los 100 millones de visitas que su controvertido video acumula ya en internet.

