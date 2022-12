Pilar Rubio 'tranquiliza' a sus seguidores en Twitter

Algunos de los admiradores más leales e impacientes de la famosa presentadora no han dudado en enviarle numerosos mensajes para certificar que su estado de salud es óptimo tras su mediático estreno en la maternidad -Pilar Rubio dio a luz a su hijo Sergio a principios de mes-, lo que ha obligado a la guapa madrileña a aparcar por un momento su frenético ritmo de vida para tranquilizar a sus fans y romper el silencio que se había autoimpuesto tras recibir a su retoño.

"Hola a todos. Para los que habéis preguntado tanto, solo quería deciros que todo va genial, que estamos muy felices y disfrutando mucho de los cambios que nos proporciona el día a día. No olvidéis que también sigo con el blog [espacio de moda en el portal MSN]", escribió en su perfil de Twitter para aplacar el interés de las masas. "Me alegro mucho de que todo vaya bien en casa, nos quedamos mucho más tranquilos", le dirigió un internauta.

Pocos días después de que Pilar Rubio y el futbolista Sergio Ramos dieran la bienvenida a su primogénito, la también actriz no se olvidó de avisar a sus admiradores de que se mantendría un tiempo alejada del ojo público para exprimir al máximo los primeros días junto a su pequeño, una ardua tarea que implicaba hacer un pequeño parón en su intensa actividad digital.

"Como todos sabéis, he sido mamá hace unos días y por eso os he dejado preparados algunos 'posts' para cubrir el tiempo en que estaré algo desaparecida. Por eso, espero que no os extrañe si salgo con barriguita en algunas de las fotos que están publicadas. Muchísimas gracias por estar ahí y hacerme feliz, se aprecian mucho todas las muestras de cariño de estos días", apuntaba en una entrada reciente de su bitácora.

Hace solo unas semanas, el sevillano Sergio Ramos anunciaba con orgullo que estaba deseando aprender mucho y absorber todas las lecciones que le ofrecería su primera paternidad, pero actualmente hay un importante desafío en el horizonte que, a buen seguro, habrá apartado momentáneamente de su cabeza la ilusión y el entusiasmo que le brinda a diario su pequeño.

"Estoy muy ilusionado, motivado y concentrado ante la cuenta atrás para la final de la Liga de Campeones. Ya estamos en Lisboa. ¡Hala Madrid!", publicó en Twitter para animar a los seguidores del Real Madrid de cara a la posible consecución de su décima Copa de Europa.