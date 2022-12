Pietro Boselli: profesor de ingeniería de día, modelo de ropa interior de noche

La vida de Pietro Boselli (26), un joven doctor en Ingeniería Mecánica, cambió de la noche a la mañana cuando sus alumnos de la University College London descubrieron su doble vida como maniquí masculino y comenzaron a publicar fotografías suyas en Instagram junto al mensaje: "Ese momento extraño en el que te das cuenta de que tu profesor de matemáticas es un modelo masculino".

Desde entonces Pietro alterna su carrera académica con posar para las publicaciones más exclusivas del mundo, aunque él todavía sigue viéndose como un chico normal y corriente.

"Sinceramente, no creo que me merezca tanto jaleo, supongo que me cuesta asimilarlo. Todo explotó y, bueno, ¡ha sido divertido! Todavía me cuesta hacerme a la idea, pero me alegro mucho de estar haciendo esto. Además, siempre ayudará a mi carrera como modelo", explica Pietro en el número de junio de la revista Attitude.

Como suele suceder en estos casos, Pietro -que confiesa que en más de una ocasión le ha tocado el trasero alguno de sus estudiantes- fue el último en enterarse de su fama en las redes sociales.

"La gente empezó a mandarme mensajes y capturas de pantallas de los trends en Facebook, y cosas así. En realidad, yo ni siquiera sabía cómo utilizar Facebook, pero todo pasó muy deprisa", añadió.

Sin embargo, él no piensa permitir que su recién adquirido estatus de modelo internacional se le suba a la cabeza.

"Que te pongan constantemente en un pedestal puede llegar a ser denigrante", explicaba a la revista Grazia.

Por: Bang Showbiz