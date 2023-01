Pierce Brosnan tiene a su candidato para el nuevo James Bond

El actor Pierce Brosnan parece tener claras sus preferencias en relación con la identidad del intérprete que debería sustituir a Daniel Craig tan pronto como este protagonice su última película en la piel del agente 007, ya que en su última entrevista el artista irlandés no se lo ha pensado dos veces antes de señalar al cotizado Tom Hardy como la persona idónea para encarnar al personaje al que él encarnó entre los años 1995 y 2002.

"Creo que es un tipo con un físico imponente y letal. Es el tipo de persona del que no tendrías ninguna duda de que puede matar a otro hombre. Hardy lo haría fenomenal en el papel de Bond, y me encantaría verle interpretando el papel. Se necesita a un hombre con un punto de descaro, de contoneo, y eso es imprescindible para ser Bond", ha explicado al diario Daily Mail.

Publicidad

Haciendo gala de su sinceridad más absoluta, el también protagonista de cintas como 'Mamma Mia' o 'El secreto de Thomas Crown' ha asegurado que una mujer podría afrontar perfectamente las misiones más peligrosas y arriesgadas que se requieren de un agente secreto al servicio de su majestad, pero eso no significa que apoye la idea de que una fémina tenga que encargarse de dar continuidad al personaje creado por Ian Fleming.

"Creo que una mujer puede interpretar perfectamente a James Bond, pero si así fuera no estaríamos hablando de James Bond, sino de otra persona", ha defendido en la misma conversación al tiempo que hacía referencia a las numerosas heroínas femeninas que, aunque proyectan personalidades y roles similares al de 007, gozan de su propia identidad.

Lee aquí: Maradona besa a Maluma y ambos reciben críticas sobre su sexualidad

Publicidad

Curiosamente, mientras rodaba la secuela de la mencionada 'Mamma Mia' -titulada 'Here We Go Again'- en los míticos estudios Pinewood de Inglaterra, Pierce Brosnan se topaba con frecuencia con numerosos carteles promocionales que le recordaban que, dos décadas atrás, era ahí donde rodaba la saga de acción que le convirtió en una estrella internacional.

"Cada vez que miraba por la ventana de mi camerino, me encontraba un póster gigante de 007 en el muro de enfrente. Y me di cuenta de que mi antiguo set de James Bond estaba ahí al lado. En esos momentos, el pasado regresaba con todo su realismo a mi mente. Recuerdo que durante muchos años no guardaba tan buen recuerdo de la experiencia, pero ahora pienso en esos tiempos con cariño", ha apostillado.

Publicidad

Por: Bang Showbiz

Mira también:

Publicidad

Sebastián Yatra y Daniela Ospina celebraron por lo alto el triunfo de la Selección Colombia

Esta es la causa de muerte de Anthony Bourdain, según su autopsia