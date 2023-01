Phil Collins quiere que Genesis vuelva a reunirse

Recientemente Phil Collins confirmaba que volvía a la música después de un tiempo retirado, pero ahora dice claramente lo que le gustaría hacer: reunir a su banda, Genesis, pero con una formación distinta a la original, que incluiría a Mike Rutherford y Tony Banks.

"Me gustaría mucho hacerlo, pero lo arruina un poco el hecho de que no pueda tocar la batería. Aunque no hay razón para que los tres no podamos volver juntos. Aún nos llevamos bien, siempre lo hemos hecho", contó el músico de 64 años al Daily Telegraph.

El cantante y batería sufrió daños en los nervios de su brazo, lo que ha limitado su habilidad para tocar la batería de tal manera que podría afectar a sus conciertos en directo.

"La voz está bien, no se ha roto aún. Eso es lo más importante, teniendo en cuenta que un montón de personas no saben siquiera que toco la batería, podría salirme con la mía. Me joder*a porque es la razón por la que empecé haciendo esto, pero no estoy seguro de que al resto le importe", añadió al diario.

El artista está trabajando en un nuevo álbum en solitario, un regreso que le hace sentirse nervioso.

"Estar lejos de ello por un tiempo, no digo que te asuste, pero te acostumbras a no hacerlo. Tengo pequeñas ideas [apuntadas] en mi teléfono. Cada vez que pienso en algo lo escribo. Es hacer ese primer movimiento. Siempre ha sido así, cuando entras en un estudio con una hoja en blanco piensas: '¿Qué voy a hacer ahora?'. Pero yo quiero hacer esto, ¿por qué no?".